Sinaka anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán: el fenómeno urbano chileno que no para de crecer

La música urbana chilena tiene un nuevo nombre que no deja a nadie indiferente: Sinaka, quien este 2026 se convirtió en la sensación del género y ahora da un paso gigante en su carrera: su primer concierto en el mítico Teatro Caupolicán.

El reggaetonero llega cargado de éxitos y con un hit que lo catapultó a la fama: "Aló", junto a Katteyes, ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube.

Con ese impulso, Sinaka se prepara para debutar sobre el escenario del emblemático recinto de calle San Diego, prometiendo un show que mezcla su energía urbana con sonidos que rescatan la esencia del reggaeton “old school”, tal como quedó plasmado en su álbum debut "El Nuevo Sonido", lanzado a fines del año pasado y aplaudido por los fans del género.

“El Nuevo Sonido” ha sido destacado por los fans de la música urbana por rescatar sonidos del reggaeton "old school".

El gran estreno en vivo será el sábado 2 de mayo, y la expectativa ya está en su punto máximo. Las entradas comenzarán a venderse el 3 de marzo a las 12:00 horas a través de Puntoticket, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para no quedarse fuera del concierto que promete marcar un antes y un después en la carrera de Sinaka.

En resumen: un fenómeno urbano en ascenso, un hit viral y un primer Caupolicán que podría transformar al joven cantante en un verdadero ícono del reggaeton chileno.

PURANOTICIA