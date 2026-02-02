“Una falta de respeto”: Leandro Martínez responde a chiste de Luis Slimming en Festival de Las Condes

Durante su presentación en el reciente Festival de Las Condes, el comediante Luis Slimming sacó carcajadas del público con una rutina que incluyó una broma sobre los artistas tributo, mencionando directamente al cantante Leandro Martínez.

“Basta de contratar a esos cantantes tributo de gente que está viva. Has cachado esos: venga a ver el tributo de Leandro Martínez… Leandro Martínez en su casa, sin pega, viendo esta w…”, lanzó el humorista, desatando risas entre los asistentes.

La broma llegó rápidamente a oídos del intérprete, quien decidió referirse al tema a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En el registro, Martínez comenzó aclarando que no conoce personalmente a Slimming, pero destacó su trabajo: “Lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante”.

Sin embargo, su tono cambió al abordar el chiste. “Llegué a esta parte de la rutina y no pude seguir viéndolo. Honestamente, creo que esta es una falta de respeto a los años de trabajo”, señaló, aunque rápidamente matizó sus palabras.

Lejos de responsabilizar al humorista, el exintegrante de Rojo apuntó directamente a los productores y organizadores de eventos. “La culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles. ¿Cómo es posible que me dejen sin pega?”, cuestionó.

Finalmente, Martínez terminó sumándose al espíritu del chiste con ironía: “Slimming tiene toda la razón. Elijan el original. ¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!”, cerró, transformando la polémica en una crítica directa a la industria del espectáculo.

