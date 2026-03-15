Katteyes anunció su álbum debut tras su show en Lollapalooza

La cantante Katteyes confirmó el lanzamiento de su primer álbum de estudio, cuyo estreno está programado para el 27 de abril, una fecha especial que coincide con su cumpleaños.

El anuncio se realizó tras su reciente presentación en Lollapalooza, donde la artista sorprendió a los asistentes proyectando en pantalla la fecha de lanzamiento acompañada de un código QR, generando gran expectación entre sus seguidores.

Durante ese momento también adelantó parte de una nueva canción titulada “Todo mal”, tema que formará parte del disco y que anticipa el sonido del proyecto.

La confirmación del álbum no tomó completamente por sorpresa a sus fanáticos, ya que desde hace meses circulaban pistas sobre un posible lanzamiento. Entre ellas destacaban las portadas de algunos de sus singles, que incluían imágenes relacionadas con un pastel de cumpleaños, lo que ahora cobra sentido con el anuncio de la fecha.

Dentro de las canciones que integrarán el proyecto aparece “Ponte lokita”, colaboración con el cantante urbano Kidd Voodoo, además de “Aló”, tema que lanzó junto a Sinaka y que se transformó en una tendencia viral en TikTok.

A estas canciones se suman “Báilame así” y “Ven acá”, otros títulos que ya forman parte de la lista revelada del álbum.

El código QR mostrado durante el show dirige a una página web donde los seguidores pueden ingresar su correo electrónico y registrarse en la comunidad oficial de la artista.

Según se indica en el sitio, quienes se inscriban podrán “participar para vivir experiencias exclusivas” junto a Katteyes, en una estrategia que busca fortalecer el vínculo con su público antes del estreno del disco.

Con este anuncio, la cantante marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical, consolidando el crecimiento que ha tenido en los últimos años dentro de la escena pop y urbana.

PURANOTICIA