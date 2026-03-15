31 Minutos volvió a conquistar Kidzapalooza con un show repleto de nostalgia

El escenario de Kidzapalooza volvió a llenarse de risas, canciones y nostalgia con la presentación de 31 Minutos, que por segundo día consecutivo protagonizó uno de los espectáculos más concurridos del espacio familiar de Lollapalooza Chile 2026.

El equipo creativo encabezado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, junto a figuras como Jani Dueñas, Pedropiedra y el resto del elenco, ofreció un show que combinó humor, música y una puesta en escena que cautivó tanto a niños como a adultos.

La presentación tuvo como eje el segmento “Radio Guaripolo”, un programa nocturno conducido por “el personaje favorito de los niños de 31 Minutos”, donde las bromas telefónicas y la interacción con el público sirvieron como hilo conductor para el espectáculo.

A lo largo del show fueron apareciendo los personajes más queridos del universo del programa. Tulio, Bodoque, Patana, Guaripolo y otros cantantes del repertorio musical de la serie se tomaron el escenario uno a uno, generando ovaciones entre los asistentes.

El espectáculo incluyó varios de los temas más conocidos del programa, que fueron cantados con entusiasmo por el público presente.

Mientras los más pequeños disfrutaban por primera vez del show, muchos adultos revivieron los recuerdos de una generación que creció viendo el programa en televisión.

La mezcla entre humor, música y nostalgia convirtió el espacio de Kidzapalooza en una verdadera celebración familiar, reafirmando el lugar que ocupa 31 Minutos dentro de la cultura popular chilena.

Con una propuesta que sigue conectando con distintas generaciones, el histórico programa volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los fenómenos más queridos del entretenimiento nacional.

PURANOTICIA