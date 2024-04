"Una crueldad sin nombre": Jaime Vadell entregó su apoyo a Cristián Campos tras denuncia por abuso sexual

El destacado actor nacional Jaime Vadell entregó su apoyo a Cristián Campos, quien está enfrentando una demanda por parte de Raffaella di Girolamo, hija de su expareja Claudia di Girolamo, por abuso sexual durante su infancia y adolescencia.

El artista de 88 años sostuvo en diálogo con La Tercera que “cuando salió todo esto, yo lo llamé, por supuesto”.

Agregó que “lo que encuentro es que no puede seguir la situación de que se acusa a alguien así, e inmediatamente todo el mundo lo juzga y poco menos que ya está condenado. Se le quitan todo tipo de apoyos y trabajo, se lo anula totalmente. Se liquida a una persona. Se le quita todo su trabajo. Nadie sabe cuáles son las pruebas ni qué pasó. Nada. Es cuestión de que alguien lo diga y listo, sobre todo en relación a este tipo de problemas”.

Vadell mencionó que "esto tiene que justificarse, tienen que presentarse pruebas, tiene que haber un juicio, no se puede juzgar así, es de una crueldad sin nombre”.

El profesional manifestó que "me parece aberrante que se condene a una persona sin tener todavía si quiera un juicio. Recién se declaró admisible seguir el caso, pero significa que hay que empezar a investigar, a presentar las pruebas, presentar los descargos, hablar todas las partes. No me parece".

Consultado sobre el estado anímico de Campos, el artista reveló que “está bien, está tranquilo, preparándose para el juicio, como es lo lógico. Entonces, en eso está, trabajando con sus abogados. Pero perdió todo y a una edad que ha invertido toda su vida, es una cosa muy cruel”.

Finalmente, declaró que “no tengo idea si es culpable o no, pero no lo voy a juzgar antes de que el juicio haga su resolución. Su dictamen. Yo no me pongo como juez si es inocente o culpable. No, no. Los jueces están para eso. Que estudien y que vean los pro y los contra de eso”.

