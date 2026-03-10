“Un terremoto”: Vasco Moulian advierte el posible daño que puede causar la salida de Julio César Rodríguez en Chilevisión

El inesperado adiós de Julio César Rodríguez a Chilevisión no solo sacudió al canal, sino que también dejó en shock a figuras del espectáculo, como Vasco Moulian, quien se refirió a la polémica noticia y a lo que podría significar para la estación.

“Un terremoto grado mil, en lo emocional, profesional... en todo aspecto”, expresó Moulian en Zona de Estrellas, al comentar cómo recibió la renuncia de JC. Aunque admitió que ya habían hablado sobre una posible partida, el anuncio lo tomó por sorpresa. “Yo sabía que podía producirse, pero no el viernes”, sinceró.

El panelista de Primer Plano, no dudó en analizar si el canal podría intentar retener a Rodríguez. La posibilidad sigue abierta: el día lunes, en el matinal Contigo en la Mañana, Julio César declaró que “nada es irreversible” y que no descarta que pasen “cosas” de aquí a finales de marzo, fecha en que planea dejar sus labores.

Según ha dejado entrever, su decisión se gatilló por diferencias con la nueva jefatura del canal, que asumió funciones en enero. Sobre este punto, Moulian no se guardó nada y apuntó directamente a los nuevos propietarios, advirtiendo sobre el golpe que representaría perder a un rostro que también ejerce como Director de Programación.

“Yo creo, con todo el respeto que les tengo a los nuevos dueños del canal, que (retener a JC) sería lo que haría cualquier persona en una empresa exitosa”, sostuvo.

Y fue más allá: “Si no, se devalúa el canal... hay miles de factores en el problema de que Julito se vaya para el lado, para el frente o se vaya para la casa”.

Moulian también destacó el impacto que ha tenido Rodríguez en CHV: “Chilevisión ha conquistado un mercado muy difícil gracias al talento de Julio”.

