¿Un nuevo romance entre Emilia Dides y Sammis Reyes? La reveladora imagen que hace creer que están juntos

Desde este miércoles, en redes sociales comenzó a circular un rumor sobre un nuevo supuesto romance entre Emilia Dides y Sammis Reyes.

El ex jugador de la NFL, compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve abrazando a una mujer, la cual no se le ve el rostro, ya que está de espalda.

Tras esto, un pequeño detalle hizo a todos pensar que se trataría de la modelo Dides, quien recordemos representó a Chile en el certamen de belleza del año pasado.

Y lo que llamó la atención fue el anillo que tiene la joven que se ve en la foto de Reyes, donde muchos seguidores dicen que ese accesorio le pertenece a Emilia, ya que lo ha mostrado en distintas ocasiones a través de sus fotogragías.

Bajo esta línea, el pediodista, Pablo Candia, se contactó con la modelo para aclarar los rumores del romance con el deportista.

"No, baby, no tengo nada que decir al respecto. Solo que voy al Festival de Viña y eso me tiene muy emocionada", expresó Emilia.

Pero eso no es todo, ya que la foto compartida por Sammis no es el único dato para pensar que Emilia y Sammis podrían estar juntos.

Javier Fernández, panelista del programa Plan Perfecto de Chilevisión, comentó que vio al deportista y a la cantante juntos en un gimnasio.

"Donde yo entreno, los vi ayer en la mañana. Todo mi CrossFit los vio, él no pasa desapercibido. Ella andaba con gorro. Tiene una camioneta negra gigante. Él fue muy amoroso con ella, le abrió la puerta, le llevó las maletas, llegó en la camioneta de él", expresó Fernández.

