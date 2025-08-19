Un 75,4% de chilenos asistió a actividades culturales al menos una vez en los últimos 12 meses

Un 75,4% de la población mayor de 15 años de zonas urbanas del país participó al menos una vez en 2024 en actividades culturales. El cine y los conciertos de música fueron las actividades más concurridas por la población, con un 53,8% y un 38,3%, respectivamente.

Le siguieron las presentaciones de danza, las fiestas de tipo religioso, las exposiciones de arte, las funciones de circo, las obras de teatro, el Día del Patrimonio, las festividades de pueblos y la ópera.

Así se desprende de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector (Enpccl) que fue recolectada entre septiembre y diciembre de 2024, cuyos resultados fueron presentados esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El estudio reflejó, además, que las mujeres participan más de la cultura que los hombres, dado que un 76,6% de ellas asistió a algún evento, en comparación con el 74,1% de los hombres.

Las actividades o infraestructuras culturales que fueron visitadas mayor cantidad de veces en promedio por cada persona fueron las bibliotecas (13,4 veces), las fiestas de tipo religioso o ceremonial (6,3 veces), la exposición o feria artesanal (4,2 veces) y el cine (4,1 veces).

Respecto al comportamiento lector, la encuesta dio a conocer que un 77,7% de las personas declaró leer por al menos 15 minutos continuados libros, revistas, diarios o cómics en los últimos 12 meses, en tanto que el promedio de libros leídos por gusto u ocio en igual periodo fue de 5,5 unidades.

La Enpccl reflejó que la participación en cultura desciende a medida que aumenta la edad, que crece a medida que sube el nivel socioeconómico y que se incrementa cuando también es mayor la cantidad de estudios.

En otras palabras, la participación es más alta entre el público joven (92,6% fue a espectáculos, en tanto que un 40,6% de las personas mayores hizo lo propio), entre las personas de nivel socioeconómico alto (95,7% frente a un 65,2% de quienes están en un nivel socioeconómico bajo) y entre quienes poseen estudios superiores (mientras un 89,8% de las personas con educación superior fue a actividades artísticas, un 41,2% de personas con educación básico destinó tiempo y recursos en ello).

A su vez, las personas con situación de discapacidad participan significativamente menos de la cultura (43,6%) que las personas sin situación de discapacidad (78,0%). En esa línea, un 62,2% de las personas que viven con al menos una persona en situación de discapacidad participa, en tanto que un 78,8% de las personas que viven en hogares sin personas con discapacidad lo hace.

Para personas que viven en hogares con niños menores de 6 años se observa un nivel mayor de participación cultural (78,6%) que aquellas que viven en hogares sin niños menores de 6 años (74,8%).

POR INTERNET

La Enpccl 2024 reflejó, además, que un 90,7% de las personas realizó al menos una actividad cultural digital en internet en el año y que, de ellas, la gran mayoría (95,2%) se conectó desde su hogar. En detalle, un 78,2% descargó o escuchó música por streaming o radio en línea, un 74,1% descargó o vio películas o series en línea y un 52,6% vio conciertos de música.

Un 28,7% de las personas tuvo deseos de asistir a alguna actividad o infraestructura cultural, pero no pudo hacerlo durante 2024. De ellas, un 19,0% quiso ir a obras de teatro, un 16,2% quiso ir al Día del Patrimonio, un 14,9% quiso ir a un concierto, un 13,3% quiso ir a un circo y un 12,9% quiso ir a la ópera.

La principal razón que estas personas entregaron para no materializar su asistencia a las actividades culturales fue la falta de tiempo o cansancio (30,9% no pudo ir por este motivo), razones económicas (20,1%) y por trabajo o estudio (15,6%).

PURANOTICIA