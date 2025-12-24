El público toma el control: así se elegirá al humorista de Coliseo para el Festival de Viña 2026

La polémica ya está servida: el primer humorista que pisará el escenario de Viña del Mar 2026 será elegido directamente por el público, y no por un jurado, según anunció Mega, coorganizador del certamen. La decisión generó revuelo en la farándula, ya que rompe con la tradición de que los especialistas definan quién se gana el derecho a actuar en la Quinta Vergara.

Según la estación, el ganador de su programa humorístico "Coliseo" tendrá la codiciada oportunidad de presentarse en el festival en febrero, pero esta vez la responsabilidad final recae en los espectadores. Pese a contar con un jurado que evaluará las habilidades de los participantes, la votación popular será la que decida quién se lleva el cetro.

Entre los aspirantes que buscarán quedarse con la corona de "Coliseo" destacan nombres como Sr. Kampos, Andrés Pozo, Asskha Sumathra, Circo Marisko, Claudio Merlín, Juanchy, Lis la cubana y Nico Pontigo, quienes se jugarán todas sus cartas en la gran final.

La mecánica de votación tampoco deja espacio para confusiones: se podrá participar a través de un sitio web, mensajes de texto y un código QR que se exhibirá durante la final, programada para este sábado 27 de diciembre.

PURANOTICIA