Dan a conocer al misterioso “personaje incógnito” que sacudirá el repechaje de Fiebre de Baile

La pista de Fiebre de Baile vuelve a encenderse. A varios meses de su debut en Chilevisión, el estelar afina los últimos detalles de su esperado repechaje, una instancia clave que abre la puerta para que antiguos eliminados regresen por su revancha y vuelvan a soñar con el premio mayor.

Serán nueve los rostros que se jugarán por el todo, aunque solo cuatro lograrán volver oficialmente a la competencia.

Pero no todo fue anunciado de inmediato. La producción decidió guardar un as bajo la manga y apostar por el misterio con la aparición de un “personaje incógnito”, lo que rápidamente desató especulaciones en redes sociales. Finalmente, en el capítulo más reciente, se despejó la duda y el nombre salió a la luz: Diego Pánico.

El influencer, conocido por su obsesión con los realities, su presencia constante en programas de competencia y su férreo apoyo a figuras como Cony Capelli, se suma así al espacio en uno de sus momentos más comentados.

Al conocer la noticia, Diego Pánico no escondió su emoción y celebró lo que definió como un salto clave en su trayectoria, pasando de espectador a protagonista en pantalla.

"Muy agradecido, yo soy parte del público... los sueños se pueden cumplir, aunque te cierren las puertas hay que doblarle la mano al destino", expresó. Luego reforzó su compromiso con el programa diciendo: "Muchas gracias a la tremenda producción que hay acá, no los voy a defraudar, daré lo máximo".

La llegada del influencer también fue destacada por la animadora Diana Bolocco, quien subrayó lo inusual de su camino dentro del espacio televisivo.

"Se ha ganado su espacio en este programa, del público a la pista. Yo creo que es el único ejemplo en el mundo de esto", señaló.

Eso sí, el arribo de Diego Pánico al repechaje no está exento de antecedentes. El creador de contenido ya ha protagonizado varios episodios tensos en Fiebre de Baile, especialmente por sus enfrentamientos con el jurado, a quienes ha cuestionado sin filtro tras algunas evaluaciones. Su carácter frontal y explosivo lo ha convertido en una figura que no deja indiferente a nadie.

