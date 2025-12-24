Marcelo “Chino” Ríos enciende rumores de romance con misteriosa mujer: “Atracción incontrolable”

Marcelo "Chino" Ríos vuelve a encender las alarmas en la prensa y en redes sociales. Esta vez, el ex tenista explotó la curiosidad de sus seguidores al publicar una foto acompañada de una dedicatoria romántica, donde aparece junto a una mujer que, según los rumores, sería su nueva pareja.

En su cuenta de Instagram, que ya roza los 400 mil seguidores, Ríos no dudo en dar unas palabras bien apasionadas.

"Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú", escribió.

Pero la intensidad continuó. El ex número uno del mundo del tenis agregó: "Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe".

"No cambies nunca, porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más. Te adoro hermosa", cerró.

El anuncio amoroso llega después de que Ríos pusiera fin a su matrimonio con Paula Pavic, madre de sus hijos, y de su posterior romance con Christin Chelsea, joven estadounidense que estuvo en su vida durante un tiempo.

Pero la historia no quedó solo en las palabras de Ríos. La joven compartió también una foto del ex deportista en su cuenta, con un mensaje que confirma que la química es mutua: "La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida, de la forma en que solo tú puedes estar… También te adoro, gracias por hacerlo especial", señaló.

Ahora, todo apunta a que el ex tenista está escribiendo un nuevo capítulo sentimental que promete ser igual de comentado que sus anteriores relaciones.

