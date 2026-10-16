U2 dejaría fuera a Chile de su gira: conflicto con el IND por el Estadio Nacional sería clave

La próxima gira mundial de U2, con la que la agrupación irlandesa conmemorará sus 50 años de historia, no contemplaría presentaciones en Chile durante su paso por Latinoamérica en 2027, poniendo en pausa una relación que había incluido al país en sus anteriores recorridos por Sudamérica.

La ausencia de Santiago estaría relacionada, entre otros factores, con las dificultades que enfrenta la productora DG Medios en su vínculo con la administración del Estadio Nacional, según el análisis del periodista y crítico musical Claudio Vergara.

En conversación con Radio Cooperativa, el reportero sostuvo que el recinto de Ñuñoa está dando prioridad a actividades deportivas, lo que complicaría la disponibilidad de fechas para grandes espectáculos musicales.

"El estadio hoy se está priorizando para temas que tienen que ver con el fútbol y con el deporte", señaló Vergara.

El periodista agregó que la programación de una eventual presentación de U2 en Chile habría requerido ajustes en el calendario, negociaciones que finalmente no habrían prosperado.

Las dificultades entre DG Medios y la administración del principal recinto deportivo del país ya habían quedado expuestas en medio de la controversia por los conciertos de BTS, cuya realización en el Estadio Nacional tensionó la relación entre ambas partes.

Cabe hacer presente que mientras Chile quedaría fuera de la programación latinoamericana, otros países de la región sí figuran entre las fechas mencionadas para el recorrido de la banda liderada por Bono.

En Brasil, las presentaciones están previstas para el 10 y el 12 de marzo, mientras que Argentina recibiría al grupo los días 23 y 25 del mismo mes.

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