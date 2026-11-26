Un complejo momento vivió Francisca García-Huidobro durante la tarde del miércoles 25 de noviembre, luego de sufrir un atragantamiento mientras compartía un almuerzo con integrantes del equipo de Plan Perfecto. Entre los presentes se encontraban Renata Bravo, Sergio Marabolí, Antonella Ríos y Macarena Venegas, tras participar en la presentación de la parrilla programática 2027 de Chilevisión.

Al percatarse de que la animadora no podía expulsar el alimento y tenía dificultades para respirar, Renata Bravo intervino rápidamente y le realizó la maniobra de Heimlich, pese a que nunca antes había tenido que aplicarla en una emergencia real.

“Le estaban saliendo lágrimas, ya estaba llorando y ahogada”, relató Renata Bravo sobre los primeros instantes del incidente.

La panelista explicó que, al advertir la gravedad de lo que ocurría, decidió levantarse para auxiliar a su compañera y realizar dos compresiones abdominales, aunque reconoció que tenía temor de provocarle alguna lesión.

“Ella asintió con la cabeza y dije ‘ya, esto es grave’”, recordó Bravo.

TRASLADO A LA CLÍNICA

Pese a que el trozo de comida finalmente fue expulsado, las molestias continuaron y la conductora permaneció cerca de una hora vomitando y con dolor en la zona afectada. Ante esta situación, sus compañeros decidieron trasladarla de urgencia a la Clínica Las Condes, lo que le impidió participar en el programa de esa jornada.

Desde el centro asistencial, García-Huidobro utilizó sus historias de Instagram para explicar lo sucedido y agradecer públicamente la rápida reacción de su compañera.

“Fuimos a almorzar con gente del equipo y yo me atoré con un pedazo de carne. Y mi querida Renata Bravo me hizo la maniobra de Heimlich”, señaló la animadora.

Asimismo, la comunicadora relató la angustia que experimentó durante el episodio y el alivio que sintió tras recibir atención médica. En el recinto asistencial, un doctor incluso le recomendó beber una gaseosa para ayudar a aliviar la molestia.

“Yo me empecé a desesperar porque no podía tragar y vomitaba y vomitaba”, confesó.

Tras recibir el alta médica, con indicaciones de medicamentos y reposo en su domicilio, Fran García-Huidobro volvió a destacar el apoyo de sus compañeros y, especialmente, la valentía de Renata Bravo, cuya intervención fue fundamental durante la emergencia.

“Pasé un susto, en serio. Esa maniobra marcó una diferencia para mí hoy día, así que la Renata tiene mi agradecimiento para siempre, además de la valentía, porque qué susto igual quebrarme una costilla o dejarme peor”, afirmó.

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