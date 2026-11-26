A varios meses de la mediática ruptura que marcó la pauta en el mundo del espectáculo este año, Gala Caldirola volvió a referirse al término de su relación con Luis Jiménez, luego de enterarse de la infidelidad del exfutbolista con su exesposa, María José "Coté" López, mientras ambos atravesaban una nueva etapa en Qatar junto a la hija de la modelo.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la influencer entregó detalles inéditos sobre el cierre de la relación, proceso que incluso contó con la intervención de su psicóloga. Aunque Caldirola decidió perdonar a Jiménez y descartó retomar el romance, reveló la promesa personal que le hizo el exseleccionado nacional antes de que ambos cortaran todo contacto.

"Nunca más hablé con Luis, y en nuestra última conversación él tenía muchas ganas de convertirse en otro hombre, en una mejor persona, y no tengo la menor duda de que lo debe estar haciendo", aseguró la española, quien también manifestó que, pese a lo ocurrido, "yo no le deseo el mal a nadie, menos a una persona que quise".

La exchica reality reconoció que el quiebre sentimental la llevó a replantear por completo sus proyectos personales, los que hasta entonces estaban estrechamente relacionados con la vida en pareja y la maternidad.

"Yo en este 2026 tenía otros planes, muchos relacionados con familia, soñaba con muchos hijos, proyectos de vida y pareja, pero ahora lo termino comprometidísima conmigo misma", confesó.

La española tampoco ocultó que superar la separación ha sido un proceso difícil, considerando las expectativas y el compromiso que existían en la relación: "Obviamente hay recuerdos, momentos en que pienso ‘qué rabia’ y no es fácil. Era un compromiso tan grande y con tanta ilusión que no es fácil olvidar. Pero la vida debe continuar".

Asimismo, reflexionó sobre las lecciones que dejó la polémica para todas las personas involucradas y sostuvo: "Todos nos estamos convirtiendo en las personas que deseamos ser. Yo después de esto soy más consciente y estoy segura que las otras partes también".

Actualmente, Gala Caldirola mantiene el foco en su hija y en fortalecer su carrera televisiva en Chile, dejando en segundo plano la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental. Tras su debut como panelista en Plan Perfecto, la española se prepara para un nuevo desafío en pantalla, luego de ser confirmada como integrante del panel de la tercera temporada de Gran Hermano Chile.

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