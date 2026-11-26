El Tribunal de Apelación de París desestimó la petición de los abogados defensores del actor Gérard Depardieu, y confirmó que será juzgado por el caso de la violación de Charlotte Arnould en 2018.

La artista presentó una denuncia acusando a su colega de haberla violado dos veces en su casa parisina, cuando ella tenía 22 años, acusaciones que el intérprete ha negado.

Además, a mediados de este mes, Depardieu aceptó una condena de 18 meses de prisión exenta de cumplimiento y pidió perdón públicamente a las otras dos víctimas a las que agredió sexualmente durante un rodaje en 2021.

El intérprete se enfrenta por último a otro caso de violación a raíz de otra denuncia presentada por otra actriz en 2025, que ya está en manos de la Policía Judicial de París.

En esta causa también está implicado como cómplice el escritor Michel Houellebecq, según informaron fuentes próximas a la investigación al diario digital Mediapart.

(Imagen: EFE)

PURANOTICIA