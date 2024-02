TVN habría tomado medidas por desubicado chiste de Yamila Reyna a Priscilla Vargas

Nada bien ha sentado el chiste de la argentina Yamila Reyna a Priscilla Vargas, en el marco de un acto de humoristas a beneficio de las personas que resultaron damnificadas por los incendios en Valparaíso.

"¿Arito de perla? Igual se tira peos vaginales eh, la Priscilla. Me han contado que es buena pa' eso", fue la cuestionada broma, que tuvo más críticas que risas en redes sociales.

En el programa “Qué te lo Digo” (Zona Latina), comentaron que Reyna, rostro perteneciente a TVN, tuvo un llamado de atención y fue amonestada. Mientras que en Canal 13, donde ejecuta labores Vargas, todavía no se ha pronunciado públicamente.

Sin embargo, la periodista Paula Escobar recabó antecedentes de lo que pensaba la ex estación católica, y según su reporteo: "Desde Canal 13 me dicen que no encuentran comprensible la broma, que sí están molestos y que fue un error tonto (...) en el programa (Tu Día) no es tema y que ‘lo tomamos de quien viene’. Además, dicen que no van a decir nada porque ‘no da para eso. Es tan fuerte y de mal gusto que no da’".

Por otra parte, Luis Sandoval, comentó que, en el mismo programa, que habría pensado Priscilla tras la broma, ya que él asegura que se contactó con cercanos a la periodista: “Priscilla no lo podía creer, estaba completamente descolocada, no esperaba en la mañana un ataque así. Ella es muy sensible con esos temas, y por lo demás, Priscilla no tienen ninguna mala onda con Yamila Reyna".

Además, agregó: "(Priscilla) lo habría tomado como muy a pecho, le habría afectado mucho el tema".



PURANOTICIA