TVN descarta estar negociando con Claudia Conserva para reemplazar a Margot Kahl

Televisión Nacional de Chile (TVN) desmintió estar negociando para contratar a Claudia Conserva tras la salida de Margot Kahl.

El canal estatal anunció que no renovó su contrato debido a que las partes “no llegaron a acuerdo”, sin embargo, la ingeniera comercial desmintió esa versión.

“Lo informado por TVN no es efectivo. Es muy distinto ‘no llegar a acuerdo’ a ‘no se cumplió con lo ofrecido’. Desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo”, declaró a LUN.

Y Sergio Rojas en el programa «Que te lo digo», aseguró que el canal "ya tendría la reemplazante de Margot”.

“La mujer que quieren contratar para utilizar el dinero que quedó en caja tras la salida de Margot Kahl, sería nada más y nada menos que nuestra querida Claudia Conserva“, aseguró.

No obstante, la señal emitió una declaración donde cerró la puerta a lo afirmado por el periodista.

“TVN descarta negociaciones con Claudia Conserva y confirma que «Hoy se Habla» continuará con sus tres conductoras María Elena Dressel, Yamila Reyna y María José Castro”.

Finalmente, indicaron que ninguna de las integrantes tomara un rol “protagónico” en la conducción, sino que serán un trabajo en conjunto.

PURANOTICIA