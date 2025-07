Justin Timberlake revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme: "Me costó abrirme sobre esto"

El reconocido cantante estadounidense, Justin Timberlake, compartió recientemente que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por la picadura de garrapatas, la cual describió como "sumamente agotadora".

A través de sus redes sociales, el artista compartió el siguiente mensaje: "He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras" expresó en su cuenta de Instagram.

Timberlake, quien ha estado recorriendo escenarios durante los últimos dos años con su gira "Forget Tomorrow Tour", explicó que convivir con esta enfermedad puede resultar "extremadamente agotador, tanto física como mentalmente".

Tal como reconoció, en un momento consideró suspender la gira, pero finalmente optó por seguir adelante, motivado por la emoción que le generaba el proyecto, a pesar del desgaste físico que estaba experimentando.

"No solo demostré fortaleza mental, sino que ahora atesoro muchos recuerdos inolvidables con todos ustedes", expresó el norteamericano.

Aun así, el cantante admite que su futuro en los escenarios sigue siendo incierto.

"Me costó abrirme sobre esto, ya que fui criado con la idea de que ciertos temas personales deben mantenerse en privado. Sin embargo, estoy tratando de ser más sincero sobre mis dificultades para evitar que se malinterpreten", agregó en su comunicado.

LA ENFERMEDAD DE LYME

La enfermedad de Lyme puede manifestarse con diversos grados de severidad. En casos avanzados, la infección puede llegar a afectar el corazón, el sistema nervioso y la piel. Entre las posibles complicaciones se encuentran la artritis, alteraciones neurológicas y encefalopatías.

Figuras del mundo de la música, como Justin Bieber y Avril Lavigne, también han hecho público que padecen de esta enfermedad.

