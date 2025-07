Daniela Aránguiz arremete contra Luis Mateucci tras dichos de su nueva relación: "No es un cafiche como él"

Daniela Aránguiz no guardó silencio y se defendió de los dichos de Luis Mateucci, su ex pareja, por un comentario que lanzó sobre su nueva relación con Cuco Cerda.

El argentino habría confirmado anteriormente que Dany habría hablado mal de Cuco y de su hermano, Raimundo Cerda, exparticipante de Gran Hermano.

Y fue en una conversación con Hay que decirlo, donde Aránguiz lanzó la bomba: "Estoy muy molesta, súper molesta... No me gustaron los dichos del señor Mateucci y todos los inventos que acaba de decir. Lo primero, es imposible que alguna vez le haya hablado mal de Rai Cerda a Luis porque yo no lo conocía y todavía no lo conozco en persona... A Rai no lo conozco, no podría decir algo de él. Luis, hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí", comenzó diciendo.

Luego, la exMekano muy enfadada habló de las supuestas deudas económicas que tendría Luis con ella.

"¿Por qué no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil? Todavía no me paga eso. ¿Por qué todavía no me paga los muebles que le compré para su departamento?", señaló molesta.

"Le gusta meterse en la vida de los demás y meterse tanto en mi vida y mi familia. ¿Por qué no habla de su papá que todavía le debe plata? ¿Por qué no habla de cosas de él? ¿Por qué tiene que hablar de mí?", agregó Dany.

Bajo esta misma línea, Aránguiz aprovechó la instancia y confirmó que está saliendo con José Manuel Cerca, más conocido como Cuco.

"Es verdad que estoy saliendo con José (José Manuel Cerda, verdadero nombre Cuco) y me encanta. Estoy saliendo hace harto rato con él. José Cerda, el hermano de Rai. Me encanta. Tiene cosas increíbles, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida. Una de ellas es que no es un cafiche como él", reveló.

Luego, Daniela también confirmó que Luis "me tiene aburrida, es un mentiroso y hasta cuándo se mete en mi vida. Yo salgo con quien quiera salir y lo paso bien con quien quiera salir. Yo terminé con él antes de que entrara al segundo reality ('Ganar o Servir')", para finalizar con una tajante frase: "Luis fue el peor error de mi vida, cafiche de mierda".

