TVN estaría apostando todas sus fichas para fichar a querida animadora tras salida de Margot Kahl

Tras la polémica salida de Margot Kahl, TVN ya tendría en mente la contratación de otra animadora.

El canal estatal anunció que no renovó su contrato debido a que las partes “no llegaron a acuerdo”, sin embargo, la ingeniera comercial desmintió esa versión.

“Lo informado por TVN no es efectivo. Es muy distinto ‘no llegar a acuerdo’ a ‘no se cumplió con lo ofrecido’. Desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo”, declaró a LUN.

Y en «Que te lo digo», Sergio Rojas sorprendió al anunciar que “TVN ya tendría la reemplazante de Margot”.

“Y están dispuestos a pagarle mucho más que $5 millones (que es lo que habría ganado Kahl)”, comentó Rojas.

“La mujer que quieren contratar para utilizar el dinero que quedó en caja tras la salida de Margot Kahl, sería nada más y nada menos que nuestra querida Claudia Conserva“, aseguró.

El profesional indicó que Conserva es la persona por el que la señal “estaría apostando todas las fichas y rompiendo todos los ‘chanchos’ que existen para poder tentarla“.

“Estaría solo en sus manos dar el sí en este flamante regreso a la TV. De hecho, Juan Carlos Valdivia dijo la semana pasada: ‘Todo depende de ella. Si Claudia quiere volver, está en toda la libertad de hacerlo’“, manifestó.

Luego cerró diciendo que "por algo Conserva va a lanzar este documental en TVN y no en TV+”.

PURANOTICIA