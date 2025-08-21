TVN confirma a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes para los animadores del Festival del Huaso de Olmué 2026

La jornada de este jueves TVN anunció los principales detalles para la edición 2026 del Festival del Huaso de Olmué.

Tal como revelaron desde el canal, el certamen volverá a ser animado por la dupla de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes recordemos ya han debutado en el escenario de El Patagual.

Bajo esta misma línea, el comunicador que anima el evento desde 2023, señaló que: "Nunca habría imaginado conducir cuatro años seguidos este festival tan relevante. Estoy sumamente feliz y también muy agradecido de la gente de Olmué que me trata con tanto cariño y del canal que confía en mí para este desafío".

En tanto, la periodista quien ya condujo el evento en 2011, 2012, y fue jurado en 2014, aseguró que: “Regresé a ese escenario el año pasado y fue hermoso sentir esa magia única que tiene El Patagual, donde se respira la esencia de Chile además en todas las actividades que hay alrededor”.

“Siempre es un orgullo conducir el festival folclórico más importante de nuestro país; un privilegio que disfruto mucho, no solo por los grandes artistas que se presentan y el público que vibra de una manera distinta, sino que además porque lo hago con un gran amigo como Eduardo Fuentes”, agregó la comunicadora.

En relación a la parrilla de artistas, esta aún no ha sido anunciada, pero dentro de las próximas semanas comenzarán a anunciar los nombres.

Cabe mencionar que la próxima edición de El Festival del Huaso de Olmué se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026.

PURANOTICIA