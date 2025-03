“Tuve crisis de angustia y de pánico”: Emilia Dides abre su corazón y relata complejo momento personal

Luego de su exitoso paso como jurado por el Festival de Viña 2025, la cantante nacional Emilia Dides abrió su corazón a través de sus redes sociales, y compartió una profunda e íntima reflexión con sus seguidores, donde mencionó momentos complejos que ha tenido que atravesar para convertirse en quien es en la actualidad.

“Esta mujer que ven aquí, alguna vez fue una niña. Una niña soñadora, con miedos y mucha angustia de lo que sería mi futuro. Tuve depresión y fue el momento más oscuro que viví, sentía que no había dónde ir, no vi ninguna escapatoria”, comenzó expresando la Miss Chile.

“Hasta que entendí que ese era mi cuerpo y a la única persona que tenía que enfrentar era yo misma. Entendí que no había nadie más que yo para sacarme de ahí, que tenía que decidirlo, tenía que empezar a cambiar porque sabía que podía terminar en algo que no quería“, añadió.

Bajo este contexto, Dides, quien quedó en el top 12 de la competencia Miss Universo 2024 representando a nuestro país, desclasificó que “luché todos los días, lloré mucho, tuve crisis de angustia y de pánico y durante meses esa oscuridad no se aclaró, seguía en el mismo lugar… pero ¿por qué? Porque todo es un proceso, nada es de inmediato, tenía que seguir avanzando por más difícil que se me hacía ver lo que seguía en mi vida, y seguí, caminando, con piedras que a veces eran más grandes que yo y sin embargo, nunca dejé de avanzar”.

Asimismo, Emilia aseguró que por harto tiempo “me hablé bonito y me costaba tanto, pero seguí diciéndome cosas que en algún momento no me creía, todos los días agradecía que estaba viva, que podía compartir con personas que amo y sobretodo compartir conmigo, por algo nací, por algo soy cantante. Les prometo que un día, desperté y había luz, había paz, había amor y más ganas que nunca de seguir caminando, ansiosa por saber que pasará en mi vida, feliz de reencontrarme nuevamente con esa niña traviesa, que cantaba por todos lados y costaba que se callara, con esa niña que se convertiría en ella, la que está en esta foto”.

“Sigo encontrándome, sigo fallando y sigo descubriendo cómo puedo cambiar mi realidad para mejor, porque quiero mi mejor versión, y sé que está adentro mío. Rendirme jamás estuvo en mi vocabulario, menos en mis planes. Uno siempre puede y yo sé que tú puedes. Mírame a mí. Te amo“, concluyó en su reflexión la actual Miss Chile, mensaje que sorprendió a sus seguidores, ya que suele ser bastante reservada con su vida privada.

PURANOTICIA