Trump no se cansa y critica show de Bad Bunny en el Super Bowl: "El peor de la historia, nadie entiende lo que dice"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el show de Bad Bunny en el Super Bowl como "uno de los peores de la historia".

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante", ha lamentado, afirmando que "es una bofetada" a Estados Unidos.

Además, el mandatario criticó que la actuación del artista puertorriqueño "recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos", pero será "porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real".

Trump ya se había manifestado en contra de la elección de Bad Bunny, quien en la gala de entrega de los premios Grammy clamó "Fuera ICE" y alegó que "no somos animales, somos humanos y americanos".

Bad Bunny encabezó el espectáculo del descanso del Super Bowl -la final que enfrentó este domingo a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks como los dos mejores equipos de la liga de fútbol americano (NFL)- donde lanzó un mensaje de unidad en las Américas.

El recientemente galardonado en los premios Grammy ha concluido su actuación con un mensaje de unidad, pidiendo en inglés que "Dios bendiga a América" y aludiendo a los países del norte, centro y sur del continente mientras múltiples bailarines ondeaban banderas a su alrededor.

PURANOTICIA