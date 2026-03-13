Trinidad Neira arremete contra Marité Matus tras acusación por Camilo Huerta "Sigan creyéndole a viejas hueo…"

La farándula chilena sumó un nuevo escándalo y esta vez tiene como protagonistas a Trinidad Neira y Marité Matus. Todo explotó luego de que la hija de Pamela Díaz y el exfutbolista Manuel Neira decidiera responder sin filtro a las acusaciones que la vinculan con Camilo Huerta, exesposo de Matus.

Según el cahuín que circuló en redes, Marité habría insinuado que Trinidad mantuvo conversaciones subidas de tono con Huerta. Pero la joven no se quedó callada y salió a enfrentar el tema en un live de Instagram, donde lanzó durísimos dardos contra la ex de Arturo Vidal.

"El cahuín ya me da lo mismo, estoy segura que ella (Marité) estaba buscando pantalla. Perra que ladra no muerde y perra inteligente no hace estas hueas (sic)", expresó sin pelos en la lengua.

En el mismo descargo, Trinidad fue aún más lejos y acusó que Matus estaría dispuesta a todo con tal de ganar visibilidad pública: "Ganar fama, lo que sea, amiga te puedes ganar la fama de otra manera, pero siempre lo más rápido no más, lo más fácil, lo más problemático", señaló Trini.

Pero la cosa no quedó ahí. La joven también desafió directamente a que se muestren las supuestas pruebas que se mencionaron en el conflicto.

"Si tanto tiene pantallazos ¿por qué no los ha mostrado? Yo le dije a mi mamá que vaya al programa ("Hay que decirlo") y los mostrara, porque no hay nada. Está loca, es una insegura", agregó.

El cierre del live fue aún más incendiario:. "Sigan creyéndole a viejas hueonas, sigan envenenándose la cabeza con gente estúpida que no tiene nada más que hacer que inventar estupideces. Que muestre las hueas si tanto tiene mierdas, mentirosa, ya adiós, besitos", cerró Trini.

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