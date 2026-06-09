El duro golpe que sufrió Pollo Castillo: asegura que le embargaron todos sus ahorros por millonaria deuda del CAE

Benjamín "Pollo" Castillo quedó en el centro de la controversia luego de revelar que la Tesorería General de la República (TGR) le vació su cuenta bancaria debido a una millonaria deuda asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La inesperada confesión ocurrió durante su participación en el podcast "Al Borde" de Once Stream, donde el influencer relató el complejo escenario financiero que enfrentó tras estudiar Ingeniería Civil Industrial.

Según contó, se demoró un año más de lo previsto en terminar la carrera, lo que disparó el monto adeudado.

"Salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo", señaló el influencer.

Lejos de desconocer la obligación, Castillo aseguró que siempre tuvo presente que debía ponerse al día con el crédito, aunque explicó que su prioridad era mantener recursos disponibles para seguir generando ingresos.

"Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas", agregó el Pollo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su denuncia respecto al proceso judicial. De acuerdo con su versión, nunca recibió una notificación formal sobre el avance de la causa y sólo descubrió lo que estaba ocurriendo cuando detectó movimientos extraños en sus cuentas bancarias.

"Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: 'Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago' para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%. Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE", relató el creador de contenido.

La confesión de Castillo rápidamente generó debate en redes sociales, donde usuarios discutieron tanto el impacto de las deudas universitarias como las medidas de cobro aplicadas por el Estado en este tipo de casos.

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