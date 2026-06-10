Nuevo remezón en «Sin Filtros»: Felipe Bianchi deja la conducción del espacio político

Continúan los remezones en el programa «Sin Filtros» tras la polémica salida de Gonzalo Feito de la conducción, decisión que le fue comunicada a través de insultos y duras críticas del productor ejecutivo, Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

Y es que tras la salida del periodista, asumió la animación otro ex CQC, Felipe Bianchi, quien a tan sólo de días de iniciar este nuevo camino en las comunicaciones, anunció oficialmente su salida del programa de streaming de "debate" político.

Bianchi explicó "a muchos les cargó que estuviera yo acá, pero les quiero explicar dos cosas (...) Yo cumplo un rol periodístico y a mí, mis amigos (...) me llamaron y me pidieron que los apañara. Me dijeron 'estamos en un problema, necesito que nos banques, nos dejó botados el conductor, no tenemos conductor con un contrato vigente".

Luego sostuvo que "dejo este rol, dejo este cargo. Yo no tengo que ver con este «Sin Filtros» político. Me encanta, no soy parte de la comunidad, pero me encanta, y los aplaudo y los felicito. Han hecho algo muy bonito. Pero vine a apañar a mis amigos y, desde el miércoles, estoy en lo mío, que es el fútbol".

"Va a venir otra gente a conducir el programa, usted espérelos", adelantó el periodista de profesión, agregando que "este miércoles, interinamente, Bárbara Rebolledo va a asumir un rol que ya asumió alguna vez. En los próximos días usted va a saber, la comunidad de «Sin Filtros» va a saber, quién es el nuevo conductor o conductora".

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