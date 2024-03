Trinidad de la Noi regresa a Chile tras separación: “Echaba muchísimo de menos a mi familia”

La modelo Trinidad de la Noi volvió a Chile, tras más de cinco años de estar viviendo en el extranjero, más específicamente en Nueva York (Estados Unidos), esto debido a su salud mental y separación con su ex pareja, Cristóbal González.

“Estar en Chile es lo que me hace feliz (...) Echaba muchísimo de menos a mi familia, amigos, a mi red de apoyo y por eso volví. Estoy feliz, recuperando mi vida, con mucho trabajo y vida social", aseguró al diario Las Últimas Noticias.

En la entrevista, reconoció el distanciamiento con su esposo, y precisó que esto se debió a que ambos tenían, “Proyectos de vida distintos”. Sin embargo, asegura que extrañar nuestro País, fue lo que más la movió para volver, y ella ha estado en Santiago desde octubre del año pasado.

“Soy una persona demasiado emocional y para mí lo más importante es tener salud mental, la familia, los amigos y eso me estaba pesando mucho. Hace tres años que lo estaba pasando muy mal. Me veía en el espejo y no me reconocía y eso me pasó porque estaba sola. Me faltaba mi red de apoyo”, comentó.

“Acá no me siento sola nunca y eso es lo más importante. Allá (fuera del país) me empecé a poner muy triste no tenía ganas de salir de la casa y eso no me pasa en Chile”, afirmó.

“Yo entiendo y sé que hay gente que muere por vivir en Nueva York o Londres. Y la verdad es que yo lo pasé muy bien los dos primeros años, que era el plan (cuando estaba en pareja). Pero cuando me di cuenta de que esto se iba a alargar, me empecé a encerrar en una incertidumbre“, concluyó, De la Noi.



