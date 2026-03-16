Trinidad Cerda se fue a Brasil en medio de críticas y terminó llorando por un “amor de carnaval”: “Espero que siga”

La influencer y ex chica reality, Trinidad Cerda, volvió a quedar en el centro de la conversación luego de publicar una serie de mensajes tras su comentado viaje a Brasil para vivir de cerca el siempre desatado Carnaval. Y como era de esperar, la historia no pasó desapercibida.

A través de sus redes sociales, la figura televisiva abrió su corazón y reveló que tomó la decisión de viajar justo cuando atravesaba un momento personal bastante complejo. Según contó, venía lidiando con una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales que la tenían bastante afectada.

Con ese escenario encima, la influencer optó por hacer las maletas y escapar a Brasil con una misión clara: desconectarse de todo y reencontrarse consigo misma. Pero lo que parecía ser solo una pausa emocional terminó transformándose en algo mucho más intenso.

Y es que en medio del ambiente festivo del Carnaval, Cerda conoció a un misterioso hombre con quien terminó viviendo un romance que —según sus propias palabras— la dejó completamente remecida.

"Ahora me voy llena, llenísima de amor. Estoy llorando al despedirme de un amor de carnaval que espero que siga", escribió junto a las fotografías donde aparece muy cercana al enigmático acompañante que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

En medio de la confesión, la influencer también aseguró que el viaje le sirvió para volver a conectar con su bienestar emocional, dejando claro que necesitaba un respiro urgente de todo el ruido digital.

"Necesitaba desconectarme, amarme de nuevo, liberarme y volverme a encontrar", expresó.

Pero la historia podría no terminar ahí. De hecho, Cerda dejó abierta la puerta a un posible segundo capítulo de este romance, insinuando entre risas que el galán brasileño incluso podría aparecer próximamente por Chile.

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