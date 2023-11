Trinidad Cerda reveló que se sometió a una nueva cirugía estética: “Me siento mucho más femenina”

Un gran momento en su vida personal se encuentra atravesado la ex participante de “Gran Hermano” Trinidad Cerda, ya que luego de su paso por el reality de Chilevisión, ha vivido una completa transformación personal.

Caber recordar que, dentro del encierro, la tripulante de cabina reveló que había realizado una transición en su género, por lo que se calificaba como una mujer trans.

Ahora, Trini reveló un importa paso en su proceso, ya que se sometió a una cirugía de senos y una "lipoescultura de feminización”, la que le realizó cambios en sus caderas, cintura y espalda.

“Esto para mí es el cierre de una transición que no siempre fue fácil, pero que ha sido muy bonita. Cuando salí de mi operación y vi mis implantes (375cc) y mi cuerpo de verdad me puse a llorar. Fue muy emocionante mirarme, me siento mucho más femenina. Me puse a llorar cuando llegué al departamento. Fue muy, pero muy emocionante”, expuso en conversación con “Las Últimas Noticias”.

