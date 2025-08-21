Madre de Fran Virgilio se refiere al estado emocional de su hija tras infidelidad por parte de Karol Dance: "Nadie está muriendo"

Karol Lucero volvió a estar en el centro de la controversia luego de que la semana pasada surgiera un polémico rumor sobre una posible infidelidad a su pareja, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Todo comenzó cuando la artista insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando la jornada de este lunes.

"Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", señaló en ese entonces.

Henríquez, quien aseguró identificarse como lesbiana, explicó que deseaba vivir una experiencia con un hombre y que, en ese momento, creía que Karol ya no estaba en una relación con Fran Virgilio, con quien recordemos llevaba nueve meses de casado.

ESTADO EMOCIONAL DE FRAN VIRGILIO

En conversación una con Las Últimas Noticias, Cecilia Virgilio, madre de la empresaria, Fran Virgilio, se refirió brevemente a la compleja situación que atraviesa su hija tras la presunta infidelidad de Karol Lucero, ocurrida a solo nueve meses de su matrimonio.

La mujer, entregó una breve declaración sobre el estado emocional de su hija, dejando entrever que enfrenta un momento delicado.

"Está bien. No pasa nada tan espantoso, nadie está muriendo. Esto va a pasar. Estoy contenidendo a mi hija, con sus hermanos, sus abuelos, familia. Ella tiene que tomar decisiones si habla o no (...) Mi hija está tranquila dentro de lo que está pasando", señaló la mamá de Fran.

"El sigue siendo mi yerno, familia. Siento cariño, son 8 años como yerno. No he posteado nada contra él. Lo único cierto es lo que ha dicho Karol (...) No he subido nada contra mi yerno y no me voy a meter (...) Es desilusionante, qué otra cosa va a ser. Lógico", agregó Cecilia Virgilio.

