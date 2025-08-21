Confirman quiebre amoroso entre Nicolás Solabarrieta y Guarén: se habrían filtrado chats con otra mujer

Tras semanas de especulaciones, finalmente la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, reveló que Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", habrían puesto fin a su relación.

"Volvieron a terminar", aseguró la comunicadora en sus redes sociales, tras ser consultada por uno de sus seguidores sobre el tema.

"Otra pregunta que me hacen mucho, esta no es tan feliz, es sobre una pareja que efectivamente terminó su relación. Ya habían terminado una vez (en el verano), lo volvieron a intentar, pero volvieron a terminar, me refiero a Nicolás Solabarrieta con Guarén", agregó la Miss Bombastic.

Luego, la comunicadora lanzó una bomba, asegurando que "el fin de semana se filtraron unos chats de él con otra chica y bueno, efectivamente ella terminó su relación con él, ya no están juntos".

"De hecho hace dos días ella compartió en sus historias que se quedó sin luz en su casa y que no tenía a donde ir, si hubiese tenido donde ir iba donde su pareja, pero terminó yendo donde su familia", complementó Gutiérrez.

Finalmente, Cecilia confirmó que fue La Guarén quien decidió ponerle fin a la relación que duró aproximadamente dos años.

"Les puedo confirmar que esa relación, que es bastante seguida y querida en redes sociales, lamentablemente ella decidió ponerle fin", cerró.

