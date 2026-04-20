Trinidad Cerda es eliminada de Fiebre de Baile a una semana de haber ingresado: "¡Me fue como las pelo...!"

En el último capítulo de Fiebre de Baile, Trinidad Cerda abandonó el programa tras no alcanzar el puntaje necesario para continuar en la competencia.



Los Power Peralta, calificaron la presentación de la ex Gran Hermano con nota 6, dejando su marcador total en apenas 21 puntos.

A pesar de la derrota, la animadora del estelar de Chilevisión, Diana Bolocco, no escatimó en elogios para la participante antes de despedirla del escenario: "Le damos un aplauso grande, porque de verdad que hemos disfrutado mucho tu participación. ¡Queremos verte en el repechaje, porque te amamos! ¡Eres máxima y tienes mucho futuro en las comunicaciones, así que queremos volver a verte!".



Sin embargo, la propia Trinidad se tomó su eliminación con bastante humor durante el react conducido por Claudio Michaux. La exchica reality bromeó con su corto paso por la pista de baile: "¡Duré una semana! Y yo decía: Voy a entrar, lo voy a dar todo ¡Voy a ganar! Y duré una semana".



Finalmente, Diane le consultó sobre la posibilidad de regresar al programa de CHV a través de un repechaje, por lo que Trinidad respondió con bastante sinceridad y cerró la posibilidad a una segunda oportunidad: "¡Me fue como las pelotas! ¿Y voy a volver a hacer el ridículo de nuevo?".

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