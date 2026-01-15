Trini de la Noi rompe el silencio sobre su divorcio: ‘’Fue un quiebre silencioso’’

La modelo chilena abordó el tema en el podcast Así, tal cual, donde explicó que la experiencia de vivir en Nueva York fue un punto de quiebre. La pandemia, la falta de trabajo y el aislamiento comenzaron a afectar seriamente su bienestar emocional, situación que en ese momento no logró identificar con claridad.

Según relató, mientras su exesposo se dedicaba a los estudios en el extranjero, ella comenzó a sentirse estancada y desconectada de sí misma. “Me estaba sintiendo muy poca cosa”, confesó, reconociendo que su autoestima se vio profundamente dañada durante ese período.

El distanciamiento no se dio por grandes conflictos, sino por proyectos de vida que dejaron de coincidir. Finalmente, tomó la decisión de regresar sola a Chile, un proceso que definió como doloroso y traumático.

Hoy, la historia es distinta. Trini de la Noi logró reconstruirse, superar ese complejo episodio y actualmente vive un nuevo y feliz momento sentimental junto al deportista Esteban Grimalt.

