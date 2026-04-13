Trini Cerda revela íntimos detalles de su nueva relación: “Me cuesta…”

La exchica reality abrió su corazón en Fiebre de Baile, contando cómo es su vínculo a distancia y por qué ya no le ve futuro.
Trini Cerda no solo encendió la pista de Fiebre de Baile, si no que también prendió fuego a su propia vida amorosa en pleno show. En la segunda temporada del estelar de Chilevisión, la ex Gran Hermano se lució con una coreografía cargada de actitud al ritmo de Lady Gaga, pero lo que realmente dejó a todos hablando fue su inesperada confesión sentimental.
Entre coqueteos en pantalla y comentarios sobre la evidente química con su nuevo bailarín, Trini decidió cortar el misterio y hablar sin filtro: sí, hay alguien en su vida, pero no por mucho tiempo más. Y es que, según dejó claro, esa historia a distancia ya viene en picada.
La distancia terminó siendo el gran detonante. Con su pareja instalada en México, la intensidad emocional de Cerda simplemente no encontró cómo sostenerse. Y fiel a su estilo, lo dijo sin rodeos.
Lejos de romantizar la situación, Trini fue directa y reveló que este vínculo no da para más. La figura televisiva explicó que este tipo de relación no encaja con su forma de vivir el amor, menos ahora que está completamente enfocada en brillar en el programa de Chilevisión.
Sobre su situación actual, no dejó espacio a dudas: "No estoy en ningún compromiso. No es nada serio, no es nada cerrado. Creo que estoy pronta a terminar ya. No puedo estar en una relación a distancia, me duele mucho. Soy muy intensa, llorona, entonces me cuesta. Probablemente (él) está ocupado surfeando en México, sin sintonizar el programa. Este es mi desafío ahora. Estoy enamorada de la pista y acá quiero entregarlo todo".
Con esas palabras, Trini no solo confirmó el quiebre inminente, sino que también dejó claro que, por ahora, su único amor es el show.
