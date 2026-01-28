Trini Cerda arremete contra Paty Maldonado por dichos sobre la comunidad trans: “Un día me va a encontrar”

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo. Trinidad Cerda reaccionó públicamente a los dichos de Patricia Maldonado sobre la comunidad trans, emitidos en el programa Tal Cual de TV+.

En el espacio televisivo, Maldonado afirmó que “el ser humano es perfecto” y que “las mujeres son mujeres y los hombres son hombres”, para luego sentenciar: “Aunque usted se corte o se meta lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final”. Sus palabras generaron inmediatas críticas en redes sociales.

Frente a esto, Trini Cerda, quien ha hablado abiertamente sobre su identidad como persona trans desde su paso por Gran Hermano, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia. “Esta señora me está cansando… Hace mucho rato. Un día me va a encontrar”, escribió en una historia.

La influencer también expresó su apoyo a la diversidad: “Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays”, agregando que espera una televisión “más lúdica, hermosa, espontánea y cercana”, liderada por nuevos rostros.

Las declaraciones de Maldonado volvieron a abrir el debate sobre los discursos discriminatorios en televisión y el rol de las figuras públicas frente a la diversidad y la inclusión.

