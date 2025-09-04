Tribunal Supremo respalda sobreseimiento de Cristián Campos y rechaza recurso de Rafaella di Girolamo

La Segunda Sala de la Corte Suprema desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de Raffaella di Girolamo, confirmando así el sobreseimiento del actor nacional, Cristián Campos, denunciado por abuso sexual.

Con esta resolución, el máximo tribunal del país respaldó el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 21 de agosto, dando término definitivo al proceso judicial.

La justicia señaló que con este recurso se buscaba "corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional". Además, señalaron que se "impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la dictada en primera instancia por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa".

Luego, desde el máximo tribunal agregaron que: "Cuando el tribunal recurrido decidió confirmar la decisión de sobreseimiento definitivo pronunciada por el 34° Juzgado del Crimen, no incurrió en defecto alguno susceptible de ser encausado por medio del recurso de queja promovido, ya que tanto la sentencia de primer grado y segundo grado estaban lo suficientemente fundada de acuerdo a la información disponible y recabada hasta el momento".

"El uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido", sentenciaron.

Recordemos que Raffaella di Girolamo, hijastra de Cristián Campos, lo acusó de delitos sexuales que habrían ocurrido entre 1989 y 1995.

El 34° Juzgado del Crimen logró acreditar tres episodios de carácter sexual; sin embargo, la Corte de Apelaciones concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular al actor con los hechos, lo que llevó a descartar los cargos en su contra.

PURANOTICIA