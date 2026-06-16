¿Triángulos y traiciones? Los nombres del espectáculo que habrían detonado el quiebre entre "Guarén" y Nicolás Solabarrieta

El mundo de los realities chilenos vuelve a estar en el centro de la polémica. La historia de amor entre Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta, una de las parejas más mediáticas de los últimos años, continúa sumando nuevos episodios tras su quiebre sentimental.

Aunque recientemente han surgido especulaciones sobre un eventual reencuentro frente a las cámaras, una serie de declaraciones emitidas en programas de espectáculos ha instalado dudas sobre las verdaderas razones detrás de la separación, involucrando a la influencer en supuestos romances con figuras conocidas de la televisión y los realities.

La primera revelación surgió en el programa Zona de Estrellas, donde la panelista Adriana Barrientos aseguró contar con información que vincularía a "Guarén" con el español Miguel Martínez, ex participante de Gran Hermano Chile y, además, cercano a Nicolás Solabarrieta.

"Tengo información de último minuto que me mandan cercanos de Nico Solabarrieta", lanzó Barrientos en pantalla.

De acuerdo con la versión entregada por la denominada "Leona", Valentina Torres habría encontrado apoyo emocional en Martínez durante algunos quiebres temporales que mantuvo con Solabarrieta, precisando que estos acercamientos no habrían ocurrido mientras la relación estaba formalmente consolidada.

La controversia tomó un nuevo rumbo cuando Ivette Vergara, madre de Nicolás Solabarrieta, abordó públicamente el tema en el programa Qué te lo digo. En medio de una defensa hacia su hijo tras una polémica con Carmen Gloria Arroyo, la periodista descartó categóricamente que el exfutbolista fuera el responsable del término de la relación.

"En el término de una relación, los responsables son dos, y cuando se habla de infidelidad, ellos ya habían terminado. No hay ninguna infidelidad", aclaró la comunicadora respecto al comportamiento de su hijo.

Sin embargo, el momento más tenso de la conversación se produjo cuando el conductor Sergio Rojas le consultó directamente si estaba al tanto de que "Guarén", durante una de sus salidas de un encierro televisivo, habría tenido un "romance o noche hot" con el animador Matías Vega, mientras Solabarrieta permanecía al interior del programa.

Ante la pregunta, la respuesta de Vergara fue breve, directa y categórica: "sí".

Posteriormente, al ser consultada sobre si su hijo conocía esta situación, la animadora evitó profundizar en los detalles, aunque destacó la actitud que, a su juicio, ha mantenido Nicolás frente a la exposición pública.

"No me quiero meter, porque es una relación de dos personas. Lo que sí te quiero decir es que si Nicolás no se ha defendido es porque él jamás hablará mal de una ex", sentenció Vergara.

Hasta ahora, Valentina "Guarén" Torres, Miguel Martínez y Matías Vega no han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir estas versiones.

Mientras tanto, las especulaciones continúan alimentando el debate en los programas de farándula y las redes sociales, donde los seguidores de la expareja siguen atentos a cada nuevo antecedente sobre una de las rupturas más comentadas del espectáculo nacional.

PURANOTICIA