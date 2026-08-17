Ivette Vergara se defiende tras ser detenida por conducción temeraria en Costanera Norte: "No he matado a nadie"

Ivette Vergara recuperó su libertad tras su control de detención por el delito de conducción temeraria en la Costanera Norte, a la altura de Lo Curro, en la comuna de Vitacura, episodio registrado en la tarde del domingo.

Tras la audiencia de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por conducir a 161 km/h, la periodista quedó apercibida y se programó una audiencia para el próximo 26 de octubre en la que se buscaría una suspensión condicional del procedimiento.

Al abandonar el tribunal, Vergara expresó que "no me eximo de la responsabilidad, pero yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie, así que por favor, tengamos un poquito de respeto".

La detención de Ivette Vergara se produjo durante la tarde del domingo en una fiscalización de Carabineros en la autopista, donde el máximo de velocidad permitido es de 100 km/h.

"El personal de servicio logró la fiscalización del automóvil luego de registrar una velocidad del todo incompatible con la seguridad vial", confirmaron desde Carabineros

"Se procedió a la detención flagrante de la conductora por poner en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía", añadió la institución.

Cabe señalar que el alcotest de la periodista resultó negativo, por lo cual solo fue formalizada por conducción temeraria, ilícito recurrente en la Costanera Norte, donde incluso se han registrado carreras clandestinas.

PURANOTICIA