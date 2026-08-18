"Estoy afectado, pero entero": Fernando Solabarrieta rompe el silencio en pantalla tras la detención de Ivette Vergara

Una compleja jornada televisiva enfrentó este lunes el periodista Fernando Solabarrieta. Al inicio de una nueva edición del programa político Sin Filtros, transmitido por YouTube, el comunicador dedicó unos minutos de la emisión a referirse públicamente a la detención de su esposa, Ivette Vergara, ocurrida el pasasdo domingo por el delito de conducción temeraria.

La animadora fue interceptada por Carabineros en la autopista Costanera Norte, a la altura de Lo Curro, luego de ser detectada por una pistola radar circulando a 161 km/h en una zona cuyo límite máximo era de 100 km/h.

Tras pasar la noche detenida y ser formalizada este lunes en el Centro de Justicia, Vergara quedó apercibida y en libertad, mientras que se fijó una audiencia para el próximo 26 de octubre, instancia en la que se buscará explorar una salida alternativa.

Visiblemente conmovido y al borde del llanto, Solabarrieta no ocultó el impacto emocional que la situación ha generado en su entorno familiar y personal. "Es un programa para mí un tanto difícil, por todo lo que ha sucedido con respecto a mi mujer", comenzó expresando el periodista al iniciar la transmisión.

Durante su intervención, el comunicador fue enfático en asumir la responsabilidad por lo ocurrido y respaldar el actuar de la justicia y las instituciones.

"Quiero solamente decir que efectivamente estamos afectados como familia. Ella cometió un error, lo reconoce, un lamentable horror. Y por supuesto que va a acatar todo lo que la justicia indique, esa es la postura de nuestra familia", afirmó.

Asimismo, Solabarrieta reconoció el conflicto personal que significó tener que salir al aire en lugar de acompañar a su esposa tras su salida de la audiencia.

"Me siento responsable además de no estar en este instante con ella, en una suerte de contención. Mi obligación está acá, en mi trabajo, mi profesión, y por eso que estoy hoy día dando la cara; yo desearía estar con ella, porque ella ha estado siempre conmigo", aseveró.

Por su parte, al abandonar el Centro de Justicia, Ivette Vergara también se refirió brevemente al incidente, señalando que asumía su responsabilidad, aunque cuestionó algunas de las reacciones surgidas tras su detención.

"No me eximo de la responsabilidad. Pero de ahí a que diga… yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto".

Finalmente, el periodista agradeció el respaldo recibido por parte de su equipo de producción durante lo que calificó como un "día difícil" y reafirmó que, como familia, asumirán las consecuencias del hecho.

"La única sensación que sentimos como familia es reconocer un error y ser parte de lo que la justicia diga. Estoy afectado, si es cierto, pero entero, como está ella también", concluyó.

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