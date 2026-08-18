''Ella sin Rafa Araneda no existiría…'': Daniella Campos arremete sin filtro contra el regreso de Marcela Vacarezza a la televisión

El regreso de Marcela Vacarezza a la televisión después de siete años de ausencia generó diversas reacciones en la farándula nacional. La comunicadora se incorporó este lunes al programa «Hay que decirlo» de Canal 13, donde compartirá pantalla con Laura Prieto, en medio de una reestructuración del espacio televisivo tras las salidas de Gissella Gallardo, Alexandra Vidal y Manu González.

Aunque Vacarezza recibió una cálida bienvenida por parte de los conductores Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, su llegada no estuvo exenta de críticas.

Durante la más reciente emisión del espacio Modo cahuín, Daniella Campos analizó el fichaje junto a César Fuenzalida. Si bien ambos coincidieron en el potencial de la psicóloga para atraer auspiciadores, Campos cuestionó la credibilidad de la comunicadora debido a que inicialmente había desmentido su llegada a Canal 13.

''Se instala nuevamente en Chile, noticia que hace poco había desmentido y eso hace que uno pierda la credibilidad en un personaje. Se entiende que uno no puede hablar en un principio, que hay un secreto con la casa televisiva, pero ¿para qué desmentir la noticia cuando sale en dos días confirmada?''.

La panelista continuó con sus críticas y apuntó directamente contra el perfil televisivo de la ex Miss Chile, poniendo en duda su capacidad para generar entretención en el horario de la tarde.

''Quizás te pueda traer más marcas, pero ella es una de las personas más fomes que existe. Moverá marcas, pero es la persona más fome que yo podría llevar para la tarde para que me entretenga, fome, pero con la palabra fome'', afirmó con dureza.

Finalmente, Campos cuestionó el peso propio de Vacarezza dentro de la industria televisiva y puso en duda el aporte que podría realizar en términos de audiencia al programa vespertino.

''Ella sin Rafa Araneda no existiría televisivamente'', lanzó sin tapujos.

La panelista cerró sus declaraciones apuntando a la importancia de los resultados de audiencia para justificar la incorporación de una figura televisiva: ''uno tiene que tener puntos de rating para poder justificar el ingreso económico del personaje que tú aludes, y yo siento que ella sería la última carta que vería en mi naipe para entretener a la gente en las tardes en la televisión chilena''.

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