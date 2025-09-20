Tras suspender fechas en EE.UU., Morrissey mantiene su presentación en Santiago

El cantante británico y exlíder de The Smiths, Morrissey, canceló dos conciertos en Estados Unidos tras lo que fue descrito como una “amenaza creíble” contra su vida. Pese a la suspensión de sus shows en Connecticut y Boston, el artista mantiene su calendario internacional y tiene programado presentarse en Chile el próximo 16 de noviembre.

En su cuenta oficial de Instagram, se explicó que “como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto del viernes en Foxwoods Resort Casino de Mashantucket (Connecticut) ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión”. En tanto, el MGM Music Hall de Boston comunicó: “En los últimos días se ha identificado una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para garantizar la seguridad del artista y de la banda, el concierto de mañana ha sido cancelado”.

Este escenario se produce pocas semanas después de que Noah Castellano, un joven de 26 años residente en Ottawa, fuera arrestado por amenazas de muerte contra el músico en la aplicación Blue Sky. Aunque Morrissey logró presentarse sin incidentes en el festival CityFolk en Canadá, las advertencias obligaron a reforzar medidas de seguridad.

De momento no se ha confirmado si la cancelación en Estados Unidos responde a nuevas amenazas o a las publicaciones anteriores, pero sus presentaciones en Latinoamérica siguen en pie. En el caso de Chile, los fanáticos podrán verlo el 16 de noviembre, en un esperado concierto en Santiago.

PURANOTICIA