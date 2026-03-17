Tras semanas de rumores, Titi García-Huidobro confirma romance con el “Huevo” Fuenzalida: “Antes del Festival…”

Titi García-Huidobro decidió romper el silencio y confirmó lo que muchos ya daban por hecho: mantiene un inesperado romance con Daniel “Huevo” Fuenzalida, luego de semanas de rumores sobre supuestas citas clandestinas en distintos restaurantes.

El bombazo se destapó en Cuéntamelo Todo de Radio Pudahuel, donde comparte conducción con Rafael Araneda. Y fue justamente el animador quien no la soltó hasta que hablara claro, presionándola en plena transmisión para que reconociera su vínculo con el “Huevo”.

Un romance que venía de hace rato

Aunque al principio intentó esquivar el tema, Titi terminó cediendo y dejó entrever que esta historia no es tan nueva como muchos pensaban.

"No sé, no tengo fechas exactas. En enero, antes del Festival", confesó, dejando claro que el romance lleva meses desarrollándose lejos del ojo público. Y como si fuera poco, recordó cómo fue su primer encuentro: "En la primera (cita) compramos unos quequitos baratos", lanzó, desdramatizando el inicio de esta relación.

La confesión no pasó desapercibida, y menos con Marcela Vacarezza como testigo, quien no dudó en sumarse al momento y celebrar el evidente entusiasmo de la actriz. Fue ahí cuando Araneda fue directo al grano y le preguntó sin filtro si estaba feliz.

"¿Cómo me ves en mi cara?", respondió Titi, desafiando a su compañero. Él no dudó: "Feliz". "Entonces sí", remató ella, confirmando que atraviesa un gran momento personal junto al ex conductor de Me Late.

Para cerrar, García-Huidobro no escatimó en halagos hacia Fuenzalida, destacando que "la trata bien, es simpático" y dejando en claro que, tras varias citas, la relación va avanzando.

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