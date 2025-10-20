Tras seis años de relación, Fernanda Urrejola y Francisca Alegría sellan su amor en una íntima boda

Tras seis años de relación, declaraciones amorosas y viajes compartidos, Fernanda Urrejola y Francisca Alegría finalmente oficializaron su relación con una boda que dejó a todos hablando.

La actriz y la reconocida directora chilena se casaron este fin de semana en una ceremonia privada que muchos describen como mágica, elegante y llena de emoción.

Las dos llegaron vestidas de blanco, radiantes, listas para sellar un amor que ya lleva más de seis años. Según se filtró en redes, el evento fue pequeño pero con una lista de invitados de lujo. Entre ellos, Leonor Varela, quien no dudó en subir una foto de las recién casadas y declarar sin rodeos: “El matri más lindo que he visto”.

El romance entre Urrejola y Alegría nació en Estados Unidos, donde ambas coincidieron por motivos laborales. Desde entonces, se volvieron inseparables. Fue en plena pandemia, en 2020, cuando Fernanda decidió presentar públicamente a su pareja con un mensaje que derretía corazones en su cuenta de Instagram. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo chileno.

Hoy en día viven juntas en Los Ángeles, ciudad a la que la actriz se mudó hace más de una década buscando nuevos horizontes en su carrera. Entre rodajes, viajes y proyectos artísticos, ambas han construido una relación sólida.

En cuanto a Francisca, la directora no solo conquistó el corazón de Fernanda, sino también el del mundo del cine: en 2017 ganó en el Festival de Sundance con su aclamado cortometraje “Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta”, un logro que la posicionó como una de las voces más potentes del cine independiente.

