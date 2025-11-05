Tras rumores, aseguran que María José Quintanilla “efectivamente está separada de su marido”

Los rumores sobre la vida amorosa de María José Quintanilla no paran, y esta vez su silencio solo ha encendido más las alarmas. Desde hace meses que sus seguidores vienen notando detalles sospechosos en sus redes sociales: publicaciones más introspectivas, mensajes con tono reflexivo y, lo más comentado, la ausencia de su anillo de matrimonio.

Cabe recordar que la exparticipante de Rojo contrajo matrimonio en 2023 con el kinesiólogo Eduardo Carrasco, pero algo parece haber cambiado. Mientras los portales de espectáculo especulan sobre una crisis o derechamente una separación, la artista intentó bajarle el tono a los comentarios con un mensaje de calma a comienzos de octubre.

Debido a esto, en una conversación con Página 7 la cantante aseguró: “Estoy muy feliz, muy dichosa, soy una mujer que agradece día a día estar, estar bien, respirar, vivir de lo que amo. Quédense tranquilos, yo estoy bien, mi familia está bien”.

Sin embargo, el misterio sigue. María José no ha querido profundizar en su vida privada ni aclarar directamente el estado de su matrimonio. Pero la periodista Cecilia Gutiérrez, conocida por destapar más de una historia en la farándula nacional, lanzó una bomba en su último podcast.

“A mí me dicen que efectivamente ella está separada de su marido”, reveló la autodenominada Miss Bombastic de la Farándula.

Por ahora, la intérprete guarda silencio y sigue enfocada en su carrera musical, aunque los seguidores insisten: algo cambió en la vida de la artista.

