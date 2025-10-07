Tras reciente separación con Andrea Marochinno, revelan que Pancha Merino estaría atravesando una compleja situación económica

En agosto se confirmó la separación entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, tras semanas de rumores en el ambiente del espectáculo.

La noticia sorprendió al círculo televisivo y al público, ya que la pareja mantenía una relación de casi siete años, e incluso en algún momento se especuló con un posible matrimonio.

“Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ése no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí, ni para mis niños que lo adoraban", reconoció la actriz en una reciente entrevista con la revista Velvet.

“Él volvió a su círculo íntimo, que son puros cincuentones sin pareja y sin familia. Hombres que frecuentan la noche", señaló en ese entonces la actriz.

CRISIS ECONÓMICA

Pero eso no es todo, ya que ahora Francisca Merino estaría atravesando una nueva y compleja etapa, esta vez relacionada con su situación personal y económica.

La información fue revelada por el periodista Francisco Ruiz de Gamboa en el podcast Todo Se Sabe, donde señaló que la tienda de la panelista de Primer Plano, Majas, habría dejado de producir ganancias, lo que la tendría enfrentando serias dificultades financieras.

“Se le habrían ido un 99.9% de sus ingresos, ahora no tiene cómo sostener su tienda”, señaló Ruiz.

Después de entregar esa información, el comunicador no guardó silencio y reveló que la expareja de Pancha fue visto recientemente “en un bar del sector oriente, lleno de mujeres”, situación que no generó dudas, debido al reciente comentario de Merino, donde aseguraba una información parecida, tal como se comentó anteriormente.

