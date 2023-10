Tras problemas de salud, Ignacia Michelson renuncia a “Gran Hermano”

La noche de este martes, “Gran Hermano” tuvo su jornada más triste de lo que va del reality de Chilevisión, la que estuvo marcada por la inesperada salida de Skarleth Labra, quien sufrió una lamentable pérdida familiar, a quien se le sumó una segunda participante que decidió abandonar la casa ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Lo anterior, ya que luego de sufrir una fuerte reacción alérgica tras consumir chocolate, Ignacia Michelson decidió tomar la tajante decisión de renunciar al espacio de telerrealidad, la que posteriormente reafirmó en pantalla.

“Lo pasé muy mal. Me dio alergia un chocolate y se me cerraron las vías, no podía respirar y no podían encontrar la vena (para inyectar un antialérgico). Ya estaba en crisis y decía 'me voy a morir sola’”, explicó Ignacia sobre el grave episodio, quien añadió que “entonces dije: 'yo ya me quiero ir, son señales’”.

“Son muchas cosas. Estoy súper enferma. Me han pasado muchas cosas. Segunda vez que me pasa la reacción alérgica. Estoy más pelona que antes, eso significa que uno ya tiene que marchar”, reveló Michelson, confirmando su deseo de abandonar para siempre el encierro de "Gran Hermano".

