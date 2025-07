Tras polémico cruce en vivo con Adriana Barrientos, Daniella Campos habla por primera vez sobre su despido de Zona de Estrellas

Luego de varios días de rumores, Daniella Campos rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre su sorpresiva salida de Zona de Estrellas, a través de sus redes sociales, donde la ex panelista expresó su gratitud hacia el público y compartió una reflexión sobre su experiencia en el programa.

Cabe recordar que todo se originó el día viernes 18 de julio, durante una emisión en vivo del programa de farandula, cuando un enfrentamiento con Adriana Barrientos marcó un antes y un después.

La tensión escaló rápidamente luego de que Barrientos hiciera alusión a un supuesto pasado con Roberto Dueñas, lo que provocó la indignación de Campos. Muy molesta, la ex Miss Mundo Chile no contuvo su enojo y abandonó el set, gritando: “Ya está esta mujer. ¿Sabes qué?... Esta ya es la segunda... ¡Ándate a la c...!”

Debido a esta fuerte e inesperada reacción, gatilló su despido.

LAS PALABRAS DE DANIELLA CAMPOS TRAS SU DESPIDO

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Daniella Campos habló sobre la polémica situación, donde en su comunicado, comenzó agradeciendo el masivo apoyo recibido durante este tiempo.

"Todas las muestras de cariño y empatía que me han llegado durante la última semana a través de distintas formas", escribió la periodista.

Bajo esta mima línea, la panelista destacó su compromiso profesional durante su paso por Zona de Estrellas, asegurando que su partida se da "tras haber entregado siempre lo mejor de mí. Con muestras de profesionalismo y enfocada siempre en entregarles un lugar seguro de entretenimiento".

"Siempre busqué hacer un periodismo de espectáculo con respeto, verdad y pasión", agregó.

Finalmente, señaló que le dijo adiós "al programa que me recibió, agradeciendo a cada persona que conocí y me preparo para los nuevos proyectos que me depare la vida".

En relación a esos nuevos proyectos, hay rumores que indican que Daniella ya sería una de las primeras participantes confirmadas para el nuevo reality de cocina de Mega.

