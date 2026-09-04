Tras polémica presentación: Mauricio Pinilla renunciaría a "Fiebre de Canto"

Mauricio Pinilla puso fin a su breve y mediático paso por el programa Fiebre de Canto de Chilevisión, luego de alcanzar a presentarse en solo tres oportunidades. Su salida se conoció la noche de este jueves, pocas horas después de protagonizar una cuestionada interpretación de “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé.

Durante la presentación, el exdelantero de la Selección Chilena olvidó parte de la letra, recurrió a su teléfono celular en pleno escenario y recibió una calificación de 1 por parte del jurado Vasco Moulian, en una actuación que generó diversas reacciones.

Tras la emisión del capítulo, Pinilla esperó hasta la finalización del espacio para comunicar a la producción su decisión de abandonar la competencia, argumentando "razones personales".

En conversación con Las Últimas Noticias, el exfutbolista abordó las críticas que ha recibido por su desempeño vocal y reveló que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico.

“Yo tomo remedios para la depresión. Tomo clonazepam tres o cuatro al día y Neuroval. Soy duro para los medicamentos. Me encantaría no andar con la voz traposa”, aclaró el exfutbolista al citado medio.

El estado de Pinilla y su exposición en pantalla también fueron abordados en el programa Que Te Lo Digo, de Zona Latina. Durante la emisión, el periodista Luis Sandoval cuestionó su presentación y planteó:

“¿No estará empastillado? Que esté tomando demasiadas pastillas y le hace mal en cierta medida... que la verdad se veía muy errática la presentación”.

En tanto, la periodista de espectáculos Paula Escobar aseguró que el círculo familiar más cercano del exfutbolista estaría evaluando tomar medidas por su bienestar.

“Yo tengo una información de último minuto, respecto a la familia de Mauricio Pinilla, están tomando decisiones, entiendo yo, en pro de su salud”, lanzó la comunicadora.

Escobar posteriormente entregó más antecedentes y afirmó que las hermanas de Pinilla estarían preocupadas por su exposición pública:

“La familia está muy preocupada por Mauricio, me refiero a sus hermanas, a su lado más de núcleo familiar materno-paterno. Entiendo que son tres hermanas Pinilla (...) Y están muy preocupadas y entiendo que quieren tomar unas decisiones así como ‘Mauricio necesitamos que nos hagas caso’”.

Asimismo, la periodista evaluó el escenario y señaló que “probablemente encuentran que no está bien que él participe en un programa de estas características, que lo expone aún más”.

En la misma línea, el periodista Sergio Rojas agregó: “Creo que su desborde es brutal, pese a que su contrato es hasta el domingo”.

La salida de Pinilla se produjo pese a que, durante el programa, había asegurado que continuaría en competencia y que entregaría "el 200%".

Finalmente, el exfutbolista comunicó su decisión y envió un emotivo mensaje al grupo de WhatsApp de sus compañeros, texto que posteriormente fue revelado por Cony Piccoli en el espacio Vamo a Calmarno.

“Amigos queridos, han sido una de las mejores experiencias de mi vida. El placer de conocerlos, lo paso increíble y les deseo que lo pasen la raja y rían como locos”, comenzó escribiendo el exfutbolista.

El mensaje concluyó con una sentida despedida: “Traté de ser un buen compañero y disfrutar al máximo”.

La salida también coincidió con una enigmática publicación de Pinilla en su cuenta de Instagram, donde escribió "Gracias, hasta pronto".

Hasta el momento, Chilevisión no ha emitido un comunicado oficial respecto de la salida del participante.

(IMAGEN DE CHILEVISIÓN)

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