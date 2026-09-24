Sammis Reyes denuncia amenazas de muerte tras falsos rumores de infidelidad: "Hacen lo imposible por manchar mi reputación"

Luego de una intensa semana marcada por especulaciones en programas de televisión y redes sociales, el deportista Sammis Reyes rompió el silencio para denunciar una presunta campaña en su contra, la que, según afirmó, escaló hasta graves agresiones tras la difusión de versiones sobre una supuesta infidelidad.

“Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas. Incluyendo amenazas de muerte gracias a un rumor falso que se divulgó en TV”, afirmó Reyes a través de una declaración pública difundida en sus redes sociales, desmintiendo categóricamente las acusaciones sobre un quiebre sentimental.

ACUSACIONES DE TRAICIÓN

Los trascendidos comenzaron a circular luego de que periodistas y panelistas de espectáculos sostuvieran que la pareja atravesaba por una crisis derivada de una presunta infidelidad atribuida al exjugador de fútbol americano. Sin embargo, Reyes desmintió la situación y aseguró: "Obvio, no sé de dónde inventan tantas cosas".

Por su parte, la integrante del jurado de Fiebre de canto y Miss Universo Chile 2024, Emilia Dides, se encargó de zanjar públicamente los rumores. Al ser consultada en pantalla, aclaró de forma tajante: “Estoy bien y no soltera”.

Posteriormente, Dides reforzó su postura al publicar una fotografía junto a Reyes, acompañada de un emotivo mensaje de apoyo en medio de las acusaciones: “Si de algo estoy segura pero sobre todo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad. Love you Sammis Reyes”. Ante el gesto, el deportista respondió: “Dios está con nosotros Emilia Dides. Te amo con todo mi corazón”.

ATAQUES CONSECUTIVOS

En su descargo, Reyes acusó una serie de ataques consecutivos dirigidos a menoscabar su imagen pública, haciendo referencia tanto al falso rumor de infidelidad como a episodios recientes relacionados con investigaciones policiales y críticas a su libro de autoayuda Elige o elegirán por ti.

“Esta es la segunda ocasión en menos de 1 mes donde mi reputación se ve dañada por otra mentira que se inventa de mí (...). Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro (...) Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación... ¿por qué? Saquen sus propias conclusiones”, cuestionó.

Finalmente, Reyes apuntó a los medios de comunicación y a la cobertura de su vida personal: “¿Por qué no quieren que los que venimos de abajo sientan que realmente es posible tener una mejor vida? ¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios?”.

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