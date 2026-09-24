Joy Huerta revela que se enteró 20 minutos antes de la decisión de su hermano de dejar Jesse & Joy: "Sigo procesándolo"

Joy Huerta reveló que se enteró apenas 20 minutos antes que el público de la decisión de su hermano, Jesse Huerta, de poner fin a la etapa que ambos han desarrollado como dúo durante más de dos décadas.

La cantante abordó la situación durante un encuentro con medios de comunicación, en el marco de la presentación de su concierto navideño «¿Con Quién Se Queda el Reno?», que ofrecerá el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de México.

"Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información", reconoció Joy, visiblemente afectada por la situación.

La artista señaló que desconoce las razones que llevaron a Jesse a tomar la decisión, pero aseguró que respeta su determinación y que continuará apoyándolo.

"Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él. Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar", afirmó.

Pese al sorpresivo anuncio, Joy confirmó que seguirá adelante con sus compromisos musicales y manifestó su intención de continuar cantando para sus seguidores.

"Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes", expresó.

Más tarde, la cantante publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó que el proyecto continuará, aunque reconoció la incertidumbre que enfrenta.

"Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar", escribió, anunciando además que mantendrá las presentaciones ya programadas para lo que queda de 2026 y durante 2027.

Joy también dejó abierta la posibilidad de que su hermano vuelva a compartir escenario con ella. "En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será", señaló.

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